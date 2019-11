“El primer movimiento era más escenográfico, y este movimiento, el segundo, que me costó bastante encontrar el leitmotiv, tiene que ver con la soledad”, agrega. “En Ushuaia, cuando estuve varado, empecé a escribir, pero no todo funcionaba, entonces me propuse apelar a la emoción, a la soledad humana. En un momento pensé: si mi abuela hubiera llorado con esta música, entonces misión cumplida”.