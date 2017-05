"Si uno se deja llevar sólo por el criterio comercial de las grandes FMs o por las revistas de rock de moda, sólo se quedaría con la punta del iceberg", escribe Pablo Díaz Marenghi en Códex, música contemporánea, libro publicado por la editorial Maten al Mensajero en 2016 que cuenta con crónicas y entrevistas ilustradas a modo de "registro de la escena": desde Nekro, Palo Pandolfo y Santi Motorizado hasta Valle de Muñecas, Atrás hay truenos y 107 faunos. Su metodología es la del periodista entendido como "alquimista del under" que "transforma los sonidos en palabras" y se mete en el pantano de lo nuevo, donde aún no han llegado los flashes del mainstream, para intentar explicarlo. "En un contexto de hiper saturación de información, en donde el desarrollo tecnológico y el auge de las redes sociales ha permitido que la marea de contenidos se vuelva inabarcable (…) la curaduría cobra un lugar central", son las palabras que utiliza Díaz Marenghi para echar luz sobre la importancia de tener un rol activo en el consumo de rock, un universo que, desde su perspectiva, tiene mucho para dar: "los motores sonoros avanzan. A veces hacen ruido, se inquietan, pero no parecen detenerse".