“Me gustaría que no se hable más de una literatura de género femenino, sino llanamente de literatura, pero como el día en que eso suceda todavía no llegó, sí puedo decir que la literatura hecha por mujeres está atravesando un muy buen momento –dice Agustina Bazterrica, autora de la premiada novela Cadáver exquisito y gestora cultural–. No sólo la realizada por las tres mencionadas, sino muchas más, entre ellas Gabriela Cabezón Cámara o Ángeles Salvador. Están escribiendo de manera muy potente. Me alegra mucho que estén recibiendo premios porque, independientemente de que no garantizan que el ganador sea un buen escritor, sí dan visibilidad. Y lo que importa en perspectiva es llegar a más gente y que la obra se difunda, entonces de ahí su importancia”.