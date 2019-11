En otro stand, Ari Choyong muestra sus barriletes intervenidos. Se trata del artista más conocido de la comunidad coreana en la Argentina. “Los barriletes son un llamado a la unión pacífica de las dos coreas y a la paz, ya que son dos naciones hoy que están en una guerra interrumpida por un armisticio, pero que podrían concluir en un enfrentamiento bélico nuclear –dice Choyong–. Por eso esta necesidad de la paz y los barriletes en Corea simbolizan el deseo, y ese es mi mayor deseo”. El artista cuenta que su padre había nacido en Corea del Norte, pero que al firmarse el armisticio que suspendió la guerra, quedó del lado del sur. “Pudo ir a ver en 1991 a sus hermanos, ya que no pudo encontrarse con sus padres, mis abuelos que habían ya fallecido. De la Argentina, debido a una iniciativa de ambas Coreas, pudieron viajar al reencuentro 30 parejas de la comunidad. Al llegar le ofrecieron un banquete con una sopa de verduras tradicional a la que agregaron carne de vaca, lo que en Corea del Norte es casi un lujo. ‘¿Y? ¿En Argentina pueden comer esta carne como comemos acá?’, le preguntaba su hermano a mi padre, que reía. Pero después dijo que no le gustó mucho lo que le decía cuando compartieron la habitación para dormir. ‘Me trataba de convencer de que Corea del Norte era el mejor país del mundo, que mis hijos y yo debíamos ir a vivir allá’, me contaba. ‘Biológicamente es mi hermano’, fue su conclusión, ‘pero en realidad ya no lo es’”.