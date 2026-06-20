‘El otro Ulises’, una comedia sobre la soledad, el deseo y los vínculos

Melody Llarens y Hugo Mouján, protagonistas de 'El otro Ulises', que se presenta los domingos a las 17 en Itaca

El otro Ulises lleva su historia de vínculos y humor al escenario de Ítaca - Complejo Teatral los domingos 21 y 28 de junio a las 17, en Humahuaca 4027, con una propuesta que combina comedia y reflexión sobre la soledad y el deseo.

La pieza, escrita por el novelista y dramaturgo Nerio Tello —escritor nacido en La Rioja con más de 40 libros publicados, actor, director de cine y docente universitario—, plantea el encuentro entre un escritor retraído y una joven que irrumpe en su cotidianeidad. El eje narrativo gira en torno a un proyecto literario del protagonista que indaga en un interrogante de Jorge Luis Borges, y la manera en que esa convivencia imprevista transforma el desánimo del personaje. “Desear es una forma de la felicidad”, sostiene el escritor ficticio en uno de los momentos de la obra.

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'El otro Ulises' enfrenta a un escritor que huyó del mundo con una joven que se lo devuelve sin pedirle permiso

La dirección está a cargo de Cristina Miravet, con una extensa carrera como directora, actriz y dramaturga, quien trabaja el juego interpretativo de los actores para poner en primer plano la dinámica de los vínculos. Los protagonistas son Melody Llarens y Hugo Mouján, dos intérpretes de reconocida trayectoria en la escena teatral argentina.

El contrapunto entre los dos personajes estructura la trama: él, con un perfil rígido y cargado de historia; ella, fresca e histriónica, capaz de desarticular la desazón del protagonista a través del humor. Cada episodio compartido abre nuevas dimensiones en esa convivencia, que transita de la incomodidad inicial hacia algo más cercano al afecto.

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El otro Ulises explora los matices de las relaciones humanas con humor —a veces corrosivo— y apela al amor como motor de transformación. Tello, cuya obra literaria abarca desde crónica narrativa hasta ficción y dramaturgia, también ha participado en producciones cinematográficas como Elefante Blanco, de Pablo Trapero, y El cielo del Centauro, de Hugo Santiago.

[Fotos: prensa El Otro Ulises]