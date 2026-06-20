Cultura

‘El otro Ulises’, una comedia sobre la soledad, el deseo y los vínculos

La obra de Nerio Tello, que continúa con funciones los domingos de junio en Itaca, propone un cruce entre un escritor aislado y una joven que cambia su rutina con humor y cercanía

Guardar
Google icon
El otro Ulises
Melody Llarens y Hugo Mouján, protagonistas de 'El otro Ulises', que se presenta los domingos a las 17 en Itaca

El otro Ulises lleva su historia de vínculos y humor al escenario de Ítaca - Complejo Teatral los domingos 21 y 28 de junio a las 17, en Humahuaca 4027, con una propuesta que combina comedia y reflexión sobre la soledad y el deseo.

La pieza, escrita por el novelista y dramaturgo Nerio Tello —escritor nacido en La Rioja con más de 40 libros publicados, actor, director de cine y docente universitario—, plantea el encuentro entre un escritor retraído y una joven que irrumpe en su cotidianeidad. El eje narrativo gira en torno a un proyecto literario del protagonista que indaga en un interrogante de Jorge Luis Borges, y la manera en que esa convivencia imprevista transforma el desánimo del personaje. “Desear es una forma de la felicidad”, sostiene el escritor ficticio en uno de los momentos de la obra.

PUBLICIDAD

El otro Ulises
'El otro Ulises' enfrenta a un escritor que huyó del mundo con una joven que se lo devuelve sin pedirle permiso

La dirección está a cargo de Cristina Miravet, con una extensa carrera como directora, actriz y dramaturga, quien trabaja el juego interpretativo de los actores para poner en primer plano la dinámica de los vínculos. Los protagonistas son Melody Llarens y Hugo Mouján, dos intérpretes de reconocida trayectoria en la escena teatral argentina.

El contrapunto entre los dos personajes estructura la trama: él, con un perfil rígido y cargado de historia; ella, fresca e histriónica, capaz de desarticular la desazón del protagonista a través del humor. Cada episodio compartido abre nuevas dimensiones en esa convivencia, que transita de la incomodidad inicial hacia algo más cercano al afecto.

PUBLICIDAD

El otro Ulises explora los matices de las relaciones humanas con humor —a veces corrosivo— y apela al amor como motor de transformación. Tello, cuya obra literaria abarca desde crónica narrativa hasta ficción y dramaturgia, también ha participado en producciones cinematográficas como Elefante Blanco, de Pablo Trapero, y El cielo del Centauro, de Hugo Santiago.

[Fotos: prensa El Otro Ulises]

Temas Relacionados

Teatro en Buenos AiresTeatroLiteratura argentinaEl otro Ulises

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Teatro Colón estrena ‘I Capuleti e i Montecchi’ y anuncia una función para sub-30 con entradas a precios populares

La ópera de Vincenzo Bellini, que se presenta a partir del martes 23, tendrá el martes 30 tarifas especiales para jóvenes: 30 mil pesos para generales y 15 mil pesos para sección Paraíso

El Teatro Colón estrena ‘I Capuleti e i Montecchi’ y anuncia una función para sub-30 con entradas a precios populares

Un estudio médico reabre el misterio de Maria Callas y apunta a una rara enfermedad detrás de su pérdida de voz

Una investigación de la Universidad de Padua que revisó informes, fuentes históricas y grabaciones, propone una nueva explicación clínica para el declive de la gran cantante lírica griega

Un estudio médico reabre el misterio de Maria Callas y apunta a una rara enfermedad detrás de su pérdida de voz

Soda Stereo en Lima, 1987: toque de queda, locura de los fans y un rumor de bomba antes del show

Infobae Cultura reproduce a continuación uno de los capítulos más intensos del libro ‘Sodamanía. Soda Stereo y el fenómeno que cambió al rock latino’, del periodista uruguayo Allan Kelly Márquez

Soda Stereo en Lima, 1987: toque de queda, locura de los fans y un rumor de bomba antes del show

La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

La nueva serie de Apple TV protagonizada por Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson actualiza la clásica historia de acoso y terror psicológico con una tensión que crece durante 10 episodios

La nueva ‘Cape Fear’ trae al presente al villano Max Cady con TikTok, drones y vigilancia geolocalizada

Vuelve ‘House of the Dragon’: qué recordar antes del estreno de la tercera temporada

La épica precuela de ‘Game of Thrones’ regresa dos años después, con más alianzas cambiantes de todo tipo y las traiciones secretas que han sido su marca registrada

Vuelve ‘House of the Dragon’: qué recordar antes del estreno de la tercera temporada

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los europeos reaccionaron con los cambios y hay empate en Toronto

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los europeos reaccionaron con los cambios y hay empate en Toronto

Escándalo en el MotoGP: se cayó, le pegó un golpe en el rostro a un auxiliar y le prohibieron competir

Kempes comparó su nivel en el Mundial de 1978 con el de Maradona en 1986 y el de Messi en 2022: su tajante conclusión

Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

TELESHOW

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal: playas, historia y glamour europeo

Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días