-No fue una experiencia nueva porque también soy guionista y escribo cada una de mis películas sola. Me gusta mucho la soledad de la escritura. Me gusta también el trabajo del cine. Es una suerte tener un oficio que permita alternar momentos de soledad y otros de trabajo en equipo. Pero cuando escribo no me siento sola. Estoy con mis personajes, en India, en Sicilia o en Canadá y a veces al final del día me cuesta salir de todo eso. Me ha pasado de ir a buscar a mi hija al colegio teniendo en mi cabeza los diálogos, las situaciones. Tengo la impresión de estar viviendo dos vidas. Una vida imaginaria muy intensa, luego una vida cotidiana, concreta, que es muy importante para mí, con mi familia.