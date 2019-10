-Ah, sí. Tienes razón. Desde mi infancia he ido al cine y en Argelia el cine tenía mucha importancia. Era una parte importante de la forma de vida en Argelia, ir al cine el jueves o el domingo era un evento. Había dos horarios, a las 2 de la tarde y a las 5. Para mí era el mejor momento de la semana. La segunda razón es que era durante la guerra y entones no había otro divertimento, el cine era el único divertimento. Y yo vivía en un pequeño pueblo, no en la capital de Argelia y a veces se presentaban las películas cono “estreno absoluto” y eso me ponía muy orgullosos, que en mi pueblo se mostrara la película antes que en las grandes ciudades. ¿Y cómo eso era posible? Yo me sentía tan orgulloso. Y cuando era niño conocía al dueño del cine que estaba conmovido con mi fidelidad al cine, western, italianos, lo que fuera. Entonces me daba los programas y yo los coleccionaba en una carpeta donde registraba qué película era, los nombres de los actores y directores. El cine ha tenido siempre mucha importancia en mi vida, como la literatura. Hay películas que han sido tan influyentes en mi vida como alguno de los libros que he leído .