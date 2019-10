Pero lejos de convocar y sostener una mesa de trabajo, y diseñar un plan de acción inmediato que aminore los efectos más nocivos de la crisis, la respuesta del gobierno fue la cancelación de gran parte de las compras públicas de libros, la desaparición de los planes nacionales de lectura, y la progresiva desfinanciación de programas y políticas como la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Las pocas medidas que se llevaron adelante fueron tardías o mal implementadas, y por lo tanto no surtieron ningún efecto real. Podemos prescindir del veredicto distanciado de los historiadores para hacer un balance del período: cuatro años perdidos. Cuatro años en que la producción de ejemplares cayó a la mitad, se cerraron imprentas y librerías, se redujeron los planes de publicación, y se multiplicaron los despidos en todos los eslabones de la cadena. Si la cultura no fue una prioridad, los libros y la lectura directamente no existieron en la agenda del gobierno.