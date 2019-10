La atracción que genera la obra responde no solo a su fuerza plástica y su belleza, sino también a la fusión de dos tópicos recurrentes en la Historia del Arte, por un lado, el deseo de explorar nuevos territorios, presente desde siempre en figuras como los peregrinos, los flâneurs, los exploradores, los naturalistas, los caminantes; por otro, el interés por los monstruos, los seres extraordinarios, lo inesperado, aquello que la razón no puede explicar. Es posible que, después de todo, un solo día en el limbo no sea suficiente.