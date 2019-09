Por esa razón, el desconocimiento de la procedencia en la mayoría de los casos, “muchas piezas no poseen datación”. “Porque no se obtuvo al momento de comprarlas por parte un de coleccionista o porque fueron donadas sin ningún tipo de referencia. En ese sentido, desde el museo intentamos, a partir de diferentes estudios, poder colocarlas en una época, aunque la tarea además de no ser sencilla, tampoco está fácil ante la carencia de recursos para profundizar en los estudios. A veces lo máximo que podemos hacer es atribuirlo por la técnica de producción, los materiales, la iconografía a un cierto estilo e ir así arrimándose a un periodo".