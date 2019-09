Pero no fue el único con historias alrededor de Lydis. "Mi padre la conocía y me llevó a una exposición. Tenía 17 años entonces. En un momento me dice 'vení' y voy. Estoy frente a ella y le dice: 'Ella también se llama Mariette y también nació en Viena'", cuenta Mariette Diamont a Infobae Cultura. Y, con ojos lagrimosos agrega: "Desde el primer momento, ella tuvo una onda muy positiva conmigo. Fui su modelo de caras, tengo un dibujo suyo en casa que me permite volver a esa época. Esta exposición para mi fue una sorpresa, nunca me imaginé que iba a volver a verla, que es como volver a verme a mí. Estuve mirando con mucho detenimiento la exposición, con la esperanza de reconocerme, pero no tuve suerte. Voy a dar otra vuelta antes de irme".