Sobre el encuentro con el primer boceto, comenta: “Yo voy con el libro todo orgulloso para mostrárselo y entro a un boliche todo negro, sin luz. Yo no puedo ver fotos sin luz, porque me enfermo. Entonces pido 10 velas, me las ponen y lo vemos. A él le encanta y a mi me parece un horror, no me gustó nada. Pensé que estaba cometiendo grandes errores en mi concepción, porque ese libro con un visionario como Bradbury, surrealista, de la ciencia ficción y yo que tenía la suerte de estar al lado de él, tenía que tener un carácter mucho más moderno. Entonces le dije, ‘¿te gusto?, ¿cuándo nos encontramos a la vuelta de París?’ Vas a ver otro libro. Ahí ya me lanzo a Time Square por unas máquina de computación, de 1979, empiezo a pasar ilustraciones mías por esas máquinas donde se descompone la imagen y me pareció muy interesante”.