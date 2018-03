— Yo doy órdenes todo el tiempo. Me divierte mucho. Menem era un tipo muy humilde y, te digo, muy agradable. Yo cuando hice una exposición muy grande que se llamó Los argentinos, donde había cuatrocientos retratos, en la época de Menem, no me acuerdo el año ahora, venían algunos ministros que fotografié y les preguntaba: "¿Cómo es Menem?" entonces todos me contestaban: "Nunca se olvide de que es un árabe." Bueno, perfecto, esto me lo dijo, ponele Cavallo, no sé quién vino de los otros, no me acuerdo, pero vinieron varios. "Nunca se olvide de que es un árabe." Bueno, era un tipo muy seductor, muy simpático, y muy humilde. En su forma de ser en privado era súper agradable. Yo estuve con un tiempo de media hora a las 11 de la mañana y a las 17:30 no me largaba Menem y yo decía cómo es posible que yo tenga que volver al estudio como loco porque estoy preocupado cómo sale la copia, qué pasa con los líquidos, si está todo en orden, y él tenía el tiempo para seguir no sé cuánto. Entonces no termina ahí, le digo en un momento: "Presidente, yo me tengo que ir, discúlpeme." Me dice: "¿Qué haces mañana?" Le digo: "Yo mañana voy a la Chacarita porque es el aniversario de Gardel, voy todos los años. Y además hago la fiesta fotográfica." Entonces dice: "¿Qué tengo yo mañana en mi agenda?" Tenía que recibir al embajador tal de tal, de tal, entonces dice: "¿Y a qué hora terminamos?" "Bueno, yo creo que a las 12:30, a la 1 me iré" le digo. "Te espero a las 13 en la Casa Rosada para que me digas por qué me gusta tanto el patio" me dice Menem, "por qué me gusta tanto el patio". Yo llego a la 1, nunca entré como por un tubo como ese día, desemboco debajo de las galerías –estaba lloviznando- y veo que se agita el primer piso y lo veo a Menem frente a mí del otro lado y avanza. Entonces lo espero con el reloj y le digo: "Muy bien, que puntualidad, fantástico", era bastante impuntual. Pero me dio tiempo de pensar qué le iba a contestar. Entonces cuando llega me dice: "¿Qué te parece?" Le digo: "Mire, es tan lindo este patio que verdaderamente no hay nada que decir más que es divino." Me dice: "¿Y por qué me gusta tanto?". Le dije: "¿Sabe por qué le gusta? Porque es un patio árabe en una casa italiana y además tiene éstas palmeras fantásticas. Póngase ahí", agarré mi máquina, una máquina panorámica que sacaba como un chorizo así te digo. Lo tengo a él de traje con las palmeras atrás ¿entendés?