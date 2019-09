José Balvin es originalmente un músico de hip hop que desde su Medellín natal, y en compañía de su padre como productor-manager todoterreno, construyó en pocos años una fulgurante carrera como estrella del reguetón que lo ubica, hoy a sus 33 años, como un artistas capaz de ostentar miles de millones de vistas para sus videos en YouTube, un número impactante en Instagram (más de 33 millones de seguidores) y opiniones laudatorias como las de un tal Barack Obama. "¿Quién no ama a J Balvin y al reguetón?", dijo el ex presidente de los Estados Unidos. Y agregó "por suerte no hay cámaras en el backstage, si no, todos me hubieran visto bailar".