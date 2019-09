En la escritura se alternan un diario y dos registros de testigos, por lo que son tres las voces que reconstruyen la vida en Gilead -el inquietante país imaginario que Atwood creó en The Handmaid's Tale– y también fuera de sus límites. Se trata de dos jóvenes y de una mujer mayor, que tuvo una vida anterior a la imposición del nuevo sistema represivo, una vida que perdió para terminar convertida en un monstruo. Y aquí la sorpresa, ya que quien escribe el diario es la terrible tía Lydia, la implacable instructura de las criadas. Con su cinismo extremo, le habla a un lector particular que tiene en mente: aquella persona que vaya a encontrar en el futuro el registro minucioso de las operaciones en "Casa Ardua" y que, al leer su diario, podría entender, si no justificar, mucho de lo que allí aconteció.