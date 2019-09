Esa autobiografía quedó, como su música, trunca cuando Prince, que sufría de adicción a los opiáceos, fue hallado muerto en su casa, horas después de haber colapsado cerca de un ascensor por pastillas de Vicodin adulteradas con fentanilo, a los 57 años. Ahora tras el lanzamiento de canciones inéditas, el EP Deliverance, y los álbumes Piano & A Microphone 1983 y Originals, el libro The Beautiful Ones —como su canción, la que dice "The beautiful ones, they hurt you every time"— se publicará el 29 de octubre.