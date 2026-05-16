Reportan olor a gas cerca de plataforma de Pemex en Tabasco, advierten posible fuga

Foto: Juan V. Manrique / Infobae México.

Una posible fuga ocurre en una plataforma de Pemex ubicada frente a las costas de Sánchez Magallanes, Tabasco. El hecho provoca alerta entre habitantes de la zona, quienes reportan un fuerte olor a gas en el área.

Hasta ahora, Pemex no proporciona información oficial sobre el incidente ni aclara si el suceso afecta a la plataforma Amoca, Miztón o Tecoalli.

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Persiste la incertidumbre en la región mientras vecinos esperan datos concretos de Pemex sobre la magnitud y consecuencias del posible escape.

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