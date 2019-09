El encuentro está por finalizar. Héctor Olivera, emblemático director y productor de cine argentino, está parado de frente a un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Tiene en sus manos una claqueta con su nombre. La mira, sonríe, y no puede contener un recuerdo que lo invade y la inevitable emoción: "Entré a los estudios Baires por primera vez con 15 años. Me encontré de golpe en la Viena de 1800, la película era sobre la vida Schubert. A partir de ese momento no pensé en otra cosa que ser director de cine. Lo pude cumplir. Costó mucho, recién la primera película la hice a los treinta y tantos años. Lo que les deseo a ustedes, que si están acá es porque tienen esa vocación, es que también la puedan cumplir. Porque no hay nada más maravilloso que decir esas tan remañidas palabras de 'Cámara, acción'. Que las he dicho tantas veces y las podría seguir diciendo si alguien me financiara una película". Y como una tormenta que irrumpe la calma, estallan las risas.