Levy, que ha trabajado durante más de cuarenta años con el cineasta Steven Spielberg, es el primer publicista que recibe este reconocimiento gracias a sus esfuerzos en campañas para obras como "Kramer vs. Kramer", "Close Encounters of the Third Kind", "E.T. The Extra Terrestrial", "Back to the Future", "Schindler's List", "Saving Private Ryan", "American Beauty", "Gladiator" o "Lincoln."