-Sí. Empecé en 1980 porque se festejaba los 400 años de la Ciudad de Buenos Aires, es un motivo que se perdió totalmente. La entrega final la hice en el Luna Park con una cena para 1800 personas, que se transmitió por Canal 11. Y era sorpresa, los primeros años fueron sorpresa los ganadores. Estaban los 100 premiados, todos esperando cada uno en sus mesas a ver a quiénes elegía. Entonces sale, Boxeo: Monzón; Automovilismo: Fangio; Golf: De Vicenzo; Fútbol: Moreno y así sucesivamente. Cuando estaban los 20 en el escenario se eligió al Konex de Brillante, que fue Fangio. Cuando habla Fangio dice: 'Espero que no me falle el de la zurda', por el corazón, como diciendo 'Es la primera vez que me premian en la Argentina'.

Al año siguiente hicimos la entrega final en el Coliseo. Estaban los 20 premiados en el escenario y el presidente era Ulyses Petit de Murat. Viene la votación y queda 8 a 8: Luisa Vehil y Alfredo Alcón. Me dice Ulyses Petit de Murat: 'Yo no puede desempatar', 'Pero usted tiene que desempatar', respondo. 'Yo no puedo desempatar' Y bueno, entregamos el premio a los dos. Entonces quedó empatado. El trofeo, que había uno solo se lo llevó Luisa Vehil y después mandamos a hacer otro para Alfredo Alcón.

El año 82 fue en el Colón, fue Horacio Butler. Los dos años siguientes eran Ciencia y Tecnología y Letras. Antes de empezar sabíamos que iban a ser Konex de Brillante, Leloir y Borges. Entonces con los jurados me planté y les dije 'no podemos hacer esto de la sorpresa'. Entonces se cambió el sistema".