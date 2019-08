¿Es necesario que miremos videos de tiroteos o cosas peores? ¿Hace falta que escudriñemos las fotos de esa compañera de colegio maltratada por los años? ¿Nos morimos si no contemplamos la filmación del hombre que se salvó de milagro tras ser empujado a las vías del subte? ¿Realmente no nos alcanza la imaginación y debemos visitar páginas porno rayanas con lo desagradable? La respuesta es no. No hay una exigencia imperiosa de ser testigos de cuanto se nos ofrece. Y sin embargo la mayoría de nosotros no podemos dejar de observar cosas que juegan con nuestras emociones. Nos repelen y nos atraen a la vez. Aunque lo neguemos, todos tenemos cierta cuota de morbo, y la dosis se ha multiplicado por la explosión digital.