México

Si eres colombiano y viajas a México para el Mundial 2026, hay un trámite obligatorio en línea que no puedes ignorar

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el INM implementaron un esquema para facilitar el acceso de colombianos; quienes no realicen el proceso en línea pueden ser rechazados en su arribo a México

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Hombre sonriente con camiseta amarilla de la selección colombiana y mochila sostiene el trofeo del Mundial 2026, con arquitectura colonial mexicana de fondo.
Al completar el formulario, el sistema genera un código QR que debe presentarse impreso al llegar a México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de comunicados oficiales publicados en el portal oficial del Gobierno de México, la Embajada de México en Colombia confirmó que los ciudadanos colombianos pueden ingresar al país sin visa como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, siempre que la estancia sea menor a 180 días por motivos de turismo, negocios, estudios o tránsito.

El prerregistro electrónico es obligatorio para volar a México

Desde el 1 de abril de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) exige a todos los colombianos que viajan a México por vía aérea completar un formulario de pre-registro electrónico antes de su llegada.

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La única excepción aplica para quienes tienen vuelo de conexión y no se internan en el país.

Este mecanismo fue acordado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el 25 de enero de 2022, con el objetivo de facilitar el ingreso y reducir las inadmisiones de nacionales colombianos. El formulario está disponible en el portal del INM.

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Ilustración de mano sosteniendo credencial con el águila del Gobierno de México y el logo de la Copa Mundial FIFA 2026. Fondo abstracto con líneas curvas en tonos verde, blanco, rojo y azul.
Los colombianos no necesitan visa para ingresar a México si su estancia es menor a 180 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al completar el formulario, el sistema genera un código QR que el viajero debe imprimir y presentar a los agentes de migración a su llegada a México.

Una vez superado el proceso migratorio, puede descargar su Forma Migratoria Múltiple Digital (FMMd) en el mismo enlace.

Estos son los documentos que debes tener listos antes de llenar el formulario

El INM especifica que, antes de ingresar al portal, el viajero colombiano debe tener a la mano los siguientes documentos:

  • Pasaporte tipo libreta vigente. México exige una vigencia mínima de 6 meses.
  • Boleto de salida del país, ya sea aéreo, marítimo o terrestre.
  • Reserva del lugar de hospedaje o comprobante de domicilio, en caso de quedarse con un familiar o conocido en México.
  • Itinerario de viaje: documento que describe las actividades a realizar durante la estancia, ordenadas por día y lugar.
  • Datos de un contacto en Colombia y otro en México: nombre y teléfono de cada uno.
  • Tarjeta de residente temporal o permanente expedida en México, solo en caso de contar con ella.
Infográfico que muestra documentos esenciales para viajar de Colombia a México, incluyendo pasaporte, boletos, reserva de hotel, itinerario, contactos y formatos de archivo.
Este infográfico detalla los documentos obligatorios y su preparación digital para que los viajeros colombianos ingresen a México, según las normativas del INM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda la documentación debe digitalizarse y guardarse en formato JPG, PNG o PDF con un tamaño máximo de 2 MB por archivo, para subirla en la sección de adjuntar documentos de la plataforma.

El pre-registro busca permitir a las autoridades migratorias y de seguridad ejercer un control más preciso del flujo de personas entre México y Colombia, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE).

Qué categoría migratoria aplica para los visitantes colombianos

Quienes ingresen a México por turismo, para asistir a partidos del Mundial o por negocios lo harán bajo la categoría de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, según establece la Embajada de México en Colombia. Esa condición migratoria permite una estancia de hasta 180 días.

Los colombianos que viajen como residentes temporales o permanentes deben realizar el trámite de visa correspondiente de forma presencial en Bogotá, con documentación adicional y, en la mayoría de los casos, pago de derechos consulares, de acuerdo con la institución.

Vista superior de múltiples pasaportes, algunos abiertos mostrando sellos y visas, con aviones de juguete y líneas punteadas sobre un mapa mundial.
El pre-registro electrónico es obligatorio para colombianos que viajan a México por vía aérea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los solicitantes de visa de la Alianza del Pacífico y de Residente Temporal Estudiante que sean colombianos están exentos de ese pago, de acuerdo con los datos proporcionados por la SRE.

El código QR es el documento que debes llevar impreso al aeropuerto

El código QR generado al final del pre-registro es el documento central del proceso. Sin él impreso, el agente de migración en México no puede verificar el pre-registro del viajero.

La Forma Migratoria Múltiple Digital se descarga después, una vez que el proceso migratorio en el aeropuerto ha concluido.

El formulario de pre-registro está disponible en el portal del INM y no tiene costo.

Hombre con mochila sentado en el aeropuerto mirando su teléfono móvil, con maletas y una almohada de viaje a su lado. Se aprecian carteles en el fondo.
La excepción al pre-registro aplica solo para colombianos con vuelo de conexión que no se internan en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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