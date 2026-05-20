Los antecedentes de Javier “Vasco” Aguirre en torneos importantes: cómo le ha ido en competencias de alta presión

Javier "Vasco" Aguirre va por su quinta experiencia mundialista, tres como entrenador, una como auxiliar y otra más como jugador (REUTERS)

Javier Aguirre alcanzará un nuevo hito en su carrera al sumar su quinta experiencia mundialista. Su historial en el máximo torneo de fútbol abarca distintas funciones, pues ha sido jugador, auxiliar y entrenador principal.

El “Vasco” inició su camino en los mundiales en México 1986, cuando integró la selección anfitriona como futbolista. Cuatro décadas después, volverá a tener un rol clave, esta vez como anfitrión desde el banquillo, inaugurando el campeonato en su país.

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México 86: primera experiencia mundialista de Aguirre

Después de su debut profesional con el Club América en 1979, Javier Aguirre continuó su carrera con el Atlante, donde su desempeño le valió la convocatoria de Bora Milutinović para integrar un plantel formado por varios referentes consolidados del fútbol mexicano.

Aguirre fue titular en los cinco partidos que disputó México en aquella edición del Mundial (1986). Inició en los tres compromisos de la fase de grupos, donde el seleccionado nacional enfrentó a Bélgica, Paraguay e Irak.

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En la fase de eliminación directa, el mediocampista también estuvo en el once inicial ante Bulgaria en octavos de final y contra Alemania Federal en los cuartos, encuentro que concluyó con la eliminación del conjunto mexicano en la tanda de penales.

Con la experiencia del torneo mundialista, Aguirre tomó la decisión de continuar su carrera fuera de México y se trasladó a Osasuna para iniciar su etapa en el fútbol español.

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ARCHIVO - El técnico de México Javier Aguirre dando instrucciones durante un partido amistoso contra Ecuador, el martes 14 de octubre de 2025, en Guadalajara. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Estado Unidos 94: Vasco como auxiliar

La etapa de Javier Aguirre como futbolista concluyó con su retiro en Chivas en 1993. Poco tiempo después, el exmediocampista se sumó como auxiliar al cuerpo técnico encabezado por Miguel Mejía Barón en la Selección mexicana que afrontó el Mundial disputado en Estados Unidos (1994).

Aguirre acompañó a un plantel que contaba con futbolistas como Luis García, Alberto García Aspe, Jorge Campos y Claudio Suárez. El equipo nacional avanzó en un grupo en el que compartió rivales con Noruega, Irlanda e Italia.

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Copa del Mundo de Japón 2022

La carrera de Aguirre en los banquillos comenzó en 1996, cuando asumió el mando del Atlante. Su primera etapa se caracterizó por el aprendizaje constante junto a otros entrenadores de distintas nacionalidades, lo que enriqueció su visión táctica.

Su proyección como técnico se consolidó al frente de Pachuca, donde obtuvo el título del torneo de Invierno 1999. Este logro marcó un punto de inflexión que lo catapultó al escenario nacional.

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En 2001, Aguirre recibió el encargo de dirigir a la Selección mexicana en un momento de crisis. Su llegada fue inesperada, pero logró estabilizar al equipo y guiarlo hacia la clasificación mundialista. Durante ese proceso, formó un núcleo de jugadores con Rafael Márquez, Gerardo Torrado, Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

México avanzó en la fase de grupos tras enfrentar a Croacia, Ecuador e Italia. Sin embargo, el equipo quedó fuera del torneo en los octavos de final tras perder ante Estados Unidos.

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Sudáfrica 2010

La trayectoria internacional del Vasco adquirió nuevos matices tras su participación en México 1986. El técnico decidió dar un paso fuera del fútbol nacional y se incorporó al Osasuna de España como entrenador. Este movimiento marcó el inicio de su etapa europea, que alcanzó su punto más alto cuando asumió la dirección técnica del Atlético de Madrid.

El regreso de Aguirre con el Tricolor ocurrió en 2009, en un contexto de urgencia para asegurar la clasificación al Mundial. La federación apostó nuevamente por su experiencia para corregir el rumbo del equipo en una eliminatoria con escaso margen de error.

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Mario Carrillo junto a Javier previo al Mundial Sudáfrica 2010. (Mexsport)

En la justa mundialista de Sudáfrica, Aguirre contó con el respaldo de futbolistas veteranos como Óscar Pérez, Rafael Márquez, Carlos Salcido y Ricardo Osorio, junto con el aporte de Carlos Vela y Giovani Dos Santos, dos jóvenes que prometían renovar la plantilla.

Durante la fase de grupos, México enfrentó a Sudáfrica, Francia y Uruguay. El equipo consiguió avanzar a la siguiente ronda, aunque la eliminación llegó en octavos de final de la mano de Argentina.

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El recuerdo de lo que representó disputar el torneo en México en 1986 sirve como fuente de energía para el “Vasco”, tal como él mismo ha expresado, en la antesala de su quinta participación en una Copa del Mundo.