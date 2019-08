16.30 hs. / C Art Media

Panel. Pensar el límite

Darío Sztajnszrajber, Alexandra Kohan

Modera: Franco Torchia

Para algunos, el límite nos constituye, para otros directamente lo habitamos. Divide entre lo que somos y lo que no somos, entre los que somos y lo que podemos ser. Llevar al límite nuestras condiciones de existencia nos permite abrir una puerta, que tal vez atravesemos no solo con la razón, ¿es ahí cuando aparece el arte? Dos intelectuales hilvanan ideas sobre el tema que Filba eligió para pensar su edición 2019.