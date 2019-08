La Unión Soviética le reservaba su próxima aventura. Corría el año 1955 y una compañía íntegramente compuesta por artistas afroamericanos se disponía a interpretar en Leningrado la ópera de George Gershwin Porgy and Bess. Al autor le propusieron escribir una larga crónica, así que decidió sumarse a la comitiva; a partir de esa experiencia, compuso su libro Se oyen las musas (1956), el primero de sus trabajos de no ficción de largo aliento. Este diario de su gira soviética conjuga el relato de viaje, una radiografía política de la Guerra Fría y la reflexión sobre la distancia entre lo vivido y la escritura, todo irrigado por la pluma avezada de un observador malicioso.