Si me lo pidieran, en un salto al vacío de la memoria armaría una antología con Kipling ("El ojo de Alá", "Amanecer malogrado", "El cuento más hermoso del mundo"), Kafka ("La muralla china"), Henry James ("La bestia en la jungla", "La figura en el tapiz", "La muerte del león", "Lo real", "El altar de los muertos"), algún cuento de Un kilo de oro de Walsh, "Escritor fracasado", de Roberto Arlt, "Crear una pequeña flor es trabajo de siglos", de Abelardo Castillo, "La causa justa" de Lamborghini, "La forma" de Di Paola, los tres últimos cuentos de Ley de juego de Miguel Briante y el primero del último libro de cuentos de Sergio Bizzio (La conquista). Ahora bien, a la hora de elegir al antologable de los antologables, el problema es mayor, porque de Borges me gustan hasta los cuentos que no me gustan (me fastidia un poco la repetición del doble, el yo que se desvanece, la seca remisión a la arquitectura del policial y el "efecto sorpresa" del nombre de Albert en "El jardín de senderos que se bifurcan." He pasado por períodos de fanatismo Alephiano, no tengo dudas de que la marca más duradera en mi recuerdo es "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", imité sin saberlo "El Evangelio según Marcos", pero supongo que todo mi orientalismo trucho viene de una lectura prolongada y devota de "Los traductores" de Las mil y una noches y de "La busca de Averroes", que en esta temporada es mi favorito: allí Borges ajusta cuentas con la metáfora modernista, cruza traducciones con tradiciones, debate sobre las ventajas comparativas de la representación y la narración (que es favorecida por el dictamen de los sabios) y, sobre todo, teje la tenuidad de lo humano bajo la figura de la busca de lo que no sabe quien quiere saber, lo que dibuja el retrato perfecto de un escritor que nunca conocerá el sentido real de las palabras que traza, en el temor y el amor de la obra que crece y se disipa vez tras vez.