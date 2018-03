No es un crimen gratuito, como cree la lectura simplista: es una reacción ante el peligro, y el martirio del sol en los ojos. Mata y muere solo, pensando antes de su ejecución: "He sentido que había sido feliz y que aún lo era. Para que todo se consumara, para sentirme menos solo, no me quedaba más que desear que hubiera muchos espectadores el día de mi ejecución, y que me recibieran con gritos de odio".