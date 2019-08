Como una gran señal de alerta, los cínicos no dudan en sacudir los cimientos de la organización interhumana. Se atreven a desafiar los tabúes primigenios y abogan por una ciudad caníbal e incestuosa que desacraliza la carne y se olvida de los lazos filiales. Se atreven también a confrontar la pertenencia a una patria y levantan el guante de Demócrito para profundizar la idea de una "cosmópolis", una patria coextensiva con el mundo, que no reconoce fronteras ni identidades parcializantes, lo cual resuena en nuestras discusiones contemporáneas sobre fronteras y migraciones. Se atreven además a defender un modo de habitación de ese mundo común que no es constructivo sino parasitario, mendicante, a la manera de los movimientos "freeganos" que se extienden en el mundo del capitalismo tardío.