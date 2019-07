– ¿Cómo afecta la escala a su obra? La gran exposición monográfica que pudo verse en el Palais de Tokyo de París, en 2013, abarcaba 2.000 metros cuadrados. Esta muestra en el CCK es aún mayor. ¿Cómo piensa estas cuestiones en relación con la arquitectura y los recorridos del espectador?

– En relación con la arquitectura, los espacios de un lugar a otro suponen una cuestión de adaptación. En general, mi interés es que las obras estén bien dispuestas en una situación que no cree problemas con el público. Si ellas crean problema con la arquitectura, eso tiene menos importancia. En algunos lugares donde he expuesto, no se puede tocar la arquitectura, hay que dejar en valor los ornamentos del lugar: eso no me interesa. En la mayoría de los casos, cuando la gente va a exposiciones de esa naturaleza –de una cierta importancia– no reconocen el lugar, porque queda transformado por el recorrido, por los paneles, por las obras exhibidas. En general, el conjunto de las obras crean ellas mismas su propia arquitectura dentro de una arquitectura ya existente. En menor o mayor grado, esa arquitectura puede o no estar en concordancia con lo que yo presento. Pero si tengo que hacer la elección, prefiero que las obras estén expuestas de la mejor manera posible: incluso si están contradiciendo el espacio arquitectónico.