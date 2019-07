-La parte del ilusionismo no me interesa desde el punto de vista del engaño en sí. En general es fascinante, porque frente a todo misterio uno tiene la necesidad de desentrañar y acceder a un conocimiento o a comprender las cosas. En general ese engaño está asociado a no permitirte comprenderlas, no terminar de entenderlas y hay una fascinación por ese "uh, esto no lo puede comprender". Y a mí lo que me interesa, en ese sentido, es lo contrario. Generar esa distancia de no comprensión, de descolocar al espectador en algo, pero para que por sí mismo, sin necesidad de que alguien se lo explique, pueda descubrir las cosas. Me parece que eso articula un elemento en la inteligencia y es lo que en definitiva termina enganchando a la gente, la satisfacción de haber sido capaces por sí mismos de entender las cosas. Y respecto a lo teatral, es el mismo teatro que tenemos frente a nosotros, los autos que pasan, todo esto es una construcción, lo que pasa es que es parte de nuestra vida. Entrando en el museo ya es la construcción del artista.