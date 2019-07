Norita no solo leyó mi libro, sino que además, ya en el living de su casa, me hizo una emotiva devolución y una reseña escrita y firmada que guardo como un diamante precioso. Ese día fue la previa, el punto de partida de un vínculo que se fortaleció con el tiempo; ese tiempo que puede o no crear las condiciones para la intimidad. Siguieron otros encuentros en los que alargábamos las jornadas hablando de nuestras vidas y de problemáticas que a los dos nos conmovían: la pobreza y el hambre, las drogas, la violencia de género, la precarización laboral y el desempleo, la educación, la legalización del aborto… debo reconocer que fui un alumno privilegiado frente a una maestra particular y amorosa que me conducía pacientemente por la historia del país. Una maestra de la ética y de los derechos humanos que en cada encuentro iba narrándome sucesos históricos en los que ella había sido protagonista. Norita fue, y por suerte continúa siendo, un manual vivo de la historia reciente.