Rita Segato dice que los hombres hacen a las mujeres lo que el sistema hace con ellos. Habla de un poder rapiñador sobre los cuerpos. Rape, en inglés, es violación. Nunca el lenguaje dijo tanto. Intento darle un personaje al lector, usar su tiempo de manera que sienta que no lo ha desperdiciado. Y ahí está Marcia embarazada (quien lea un homenaje a Frances MCDormand en Fargo no se equivoca) para investigar qué pasó con esa mujer. La incertidumbre por la salud de su bebé, consecuencia de un touch and go con un médico de pueblo. Los conflictos con su ex marido, la relación con Vera, su hija adolescente. La amistad con Carola. La bobe, internada en un geriátrico (no quiero meter a Rilke en esto, pero a través de la escritura volví al idioma que hablaban mis abuelos). El machismo de Santoro, su jefe. Los autores que admiro, los que me moldearon como narradora, contaban a su vez la historia colectiva y la individual. Si no miramos lo que pasa alrededor no nos perdemos sólo la historia colectiva: olvidamos la íntima, secreta, casi clandestina, que nos depara la posibilidad de crear.