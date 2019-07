–¿Pero cómo se puede conjugar una serie de Netflix con un problema profundo como es el pensamiento y la filosofía? ¿No temió que se minimizaran los alcances de su libro en términos de rigor y seriedad académica?

–El libro tiene al final de cada capítulo sugerencias de lecturas para que aquellos que percibieron las puntas que surgieron a través de la ficción las puedan profundizar. También traté de balancear textos clásicos con contemporáneos y, como soy filósofo analítico, incluí autores con los que me siento cómodo y que quizás no son tan populares. Por ejemplo en el capítulo sobre la muerte te dirían que hay que hablar un montón de Heidegger, pero a mí me interesó pensar sobre el suicidio, sobre la interrupción legal del embarazo, la eutanasia, con autores de un recorte personal y con caminos de respuestas para que el lector pueda elegir, aunque también se traslucen las cosas que yo creo, claro. Además de que sea un buen momento para filosofar por las nuevas narrativas y la ficción, también es un buen momento porque los materiales y las ideas son mucho más fáciles de encontrar que cuando yo empecé a estudiar la carrera, que había que buscar en libros y eventualmente fotocopias. La disponibilidad de una gran cantidad de textos para descargar o comprar de portales on line promueve ese gran momento.