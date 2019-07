–Vi una exhibición en Milán con fotos de ella, en 2009, creo. Me generó mucha curiosidad ella y también su historia. Entonces me compré y leí su biografía oficial, escrita por una investigadora alemana llamada Irme Schaber. Yo todavía estaba trabajando en otra novela por entonces. Pasó un tiempo pero después de unos años me di cuenta de que aquello se había quedado conmigo. Así empecé a pensar y buscar sobre el contexto de sus días. Entendía que era necesario ver la foto grande alrededor de su figura. Tenía que buscar información de las personas que la conocieron bien y que aparecían en su biografía. Son personas que eran muy grandes en el momento en que Schaber los entrevistó y cuando me puse a buscar, la mayoría había muerto. Ella fue muy generosa y me dio algo del material que había usado. Entonces seguí buscando sobre los otros personajes y su entorno.