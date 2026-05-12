Caso CIA: Morena anuncia movilización en Chihuahua y busca desaforar a la gobernadora

Una resolución del comité partidista busca que el poder legislativo analice la responsabilidad de la mandataria estatal en un operativo donde murieron agentes extranjeros y mexicanos, mientras se organiza una marcha en demanda de rendición de cuentas. (Infobae-Itzallana)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena determinó este martes impulsar un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en respuesta al operativo en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos en la Sierra Tarahumara el pasado 19 de abril.

La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en la capital chihuahuense donde anunció que la estrategia combinará la vía legislativa con la movilización social.

PUBLICIDAD

Marcha el 16 de mayo en la Glorieta de Pancho Villa

La acción más visible será una concentración el sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa, desde donde partirá una marcha hacia el centro de la ciudad. El partido convocó a la ciudadanía chihuahuense a sumarse bajo la consigna #SeguridadyDefensaDeLaSoberanía.

“Chihuahua es cuna de la Revolución y hoy la historia nos vuelve a llamar”, publicó Morena en redes sociales al difundir la convocatoria.

PUBLICIDAD

@PartidoMorenaMx

Los argumentos del partido

Montiel Reyes enumeró una serie de señalamientos contra la mandataria estatal:

El operativo con agentes estadounidenses no fue presentado en la Mesa de Construcción de Paz , el mecanismo de coordinación diaria entre estados y federación que sesiona en Palacio Nacional a las 6:00 horas.

Campos Galván figura entre los gobernadores que menos acuden a esa mesa , según afirmó la dirigente nacional.

El Congreso local solicitó un informe sobre el caso, pero la información no ha llegado al Poder Legislativo estatal .

La gobernadora declinó una invitación —no una comparecencia obligatoria— al Senado de la República para abordar el tema.

El día en que el Congreso local debatió el asunto, Campos optó por viajar a Aguascalientes para recibir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La mandataria federal afirmó en conferencia que las autoridades solo actúan cuando existen pruebas, rechazando cualquier trato preferencial y subrayando que las solicitudes de extradición deben ajustarse al marco legal mexicano. (Infobae-Itzallana)

El sustento legal que invocan

El partido argumenta que el operativo violó la Ley de Seguridad Nacional y los tratados internacionales vigentes, que establecen que cualquier actividad de agencias extranjeras en suelo mexicano debe ser notificada y supervisada por la Cancillería.

PUBLICIDAD

Montiel Reyes precisó que la gobernadora, al asumir el cargo, juró cumplir y hacer cumplir las leyes del estado y de la nación, y que los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara evidencian un incumplimiento de esa responsabilidad.

El contexto político

El anuncio se produce con el caso aún en manos de la Fiscalía General de la República, que investiga qué papel desempeñaron los agentes de la CIA en el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar, mientras el debate sobre soberanía nacional sigue dominando la agenda política del país.

PUBLICIDAD

Morena también adelantó que estas acciones son parte de su estrategia rumbo a las elecciones de 2027 en Chihuahua, donde el partido busca desplazar al PAN del gobierno estatal.