—Yo me arrepiento mucho de la actitud que mantuve durante los últimos 5 años, en los que apenas he participado a festivales literarios y de poesía en España. Tomé esa decisión porque estaban invitados escritores con conocidas denuncias por ser acosadores, abusadores, victimarios de otras compañeras poetas. Entonces mi decisión era: no participo, no comparto mesa con esos escritores, y no me arriesgo a sentir miedo cuando vuelvo al hotel después de la cena de cierre de esos eventos. Pero admito que fue una decisión que pude tomar gracias a que yo tengo mucha visibilidad, sobre todo en las redes sociales, y entonces siempre supe que no me iba a afectar. Pensé de forma egoísta. Mis lectores iban a seguir ahí, y un festival menos no significaba nada. Ni dos menos, ni tres menos. Pero de repente y gracias a varias compañeras que me ayudaron a abrir los ojos me di cuenta de que había sido un error. De que seguramente si yo decía que no, me reemplazaban en esa mesa por un hombre, o quizás por una escritora que no tiene la suerte de conocer esa circunstancia, y entonces le pasaba algo malo.