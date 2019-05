-Fue un tema que yo siempre tapé, los conocidos míos sabían muy poco, lo sabían mi familia y algún amigo muy íntimo. No era un tema que yo comentaba. No se por qué lo tapé, no me gustaba mucho hablar del tema. Siempre estaba esa cosa de decir "¿qué habré hecho? ¿Durante la conscripción habré enfrentado al capitán? ¿Le habré dicho algo que no le gustó?". Y tampoco me parecía un hecho heroico, me parecía un hecho más bien no muy grato en mi vida. Después, cuando tuve hijos, me empezó la idea, porque ahí me di cuenta lo que habrán sufrido mis padres cuando yo estuve 42 días desaparecido. Un amigo me dijo que si yo no aparecía a mi mamá iban a tener que llevarla a un psiquiátrico. Y después otro hecho fue que empecé a hacer un taller literario con la intención de escribir un tercer libro, yo había escrito dos novelas, –Locos de franco y Loco de soledad-, que trataban sobre un psiquiátrico, que eran mi especialidad. Los escribí en coautoría (con Luis Miguel Arenillas), pero cuando fui al taller literario para hacer la tercer novela la iba a escribir solo. En el taller, unas chicas me dijeron "¿y por qué tiene que escribir sobre eso, por qué no escribe sobre lo que tenga ganas?". Ahí me puse a pensar sobre que tenía ganas de escribir y surgió este tema y de a poco empecé a escribir esta novela.