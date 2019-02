—Las evidentes discriminaciones de la mujer en el espacio público -riesgo de pobreza, tasa de desempleo, tasa de trabajo temporal no deseado, techos de cristal- reflejan su falta de "valor" en una sociedad de mercado en la que parece que lo que se te paga es lo que vales. Esta minusvaloración de la mujer en el ámbito público deviene en violencia en el ámbito de lo privado: nuestro cuerpo se convierte en el lugar donde se libran todas las batallas. El miedo a salir de noche, a las vejaciones, el desprecio y los feminicidios no creo que puedan separarse de un espacio laboral donde enfermamos por dar la talla y tenemos que bracear el doble que nuestros compañeros para alcanzar metas parecidas. A la vez, la violencia machista explícita sobre el cuerpo de las mujeres genera un miedo, una inseguridad, que no nos hace ningún favor a la hora de reivindicar nuestros derechos laborales. En la crítica cultural y social del feminismo es básica la consigna de que "lo personal es político". Y viceversa.