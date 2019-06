En la noche de este sábado 29, también en el Teatro San Martín, tendrá lugar el esperado concierto de Nelson Goerner que pone punto final al certamen. Podrán escucharse los dos Nocturnos, op. 48 de Chopin, la Blumenstück ("Pieza floral"), op. 19, de Robert Schumann y la Sonata para piano N° 23, op. 57, "Appassionata", de Beethoven. Los oyentes también podrán conocer una obra muy poco frecuentada: las Variaciones y fuga sobre un tema original, op. 23, del polaco Ignacy Paderewski."Estoy muy contento de poder traer a Tucumán la obra de Paderewski, porque acá no se ha tocado nunca", confesó Goerner. "Ocurre lo mismo que cuando la he presentado en otras partes: ¡es una completa novedad! Dentro de la tradición del romanticismo tardío, Paderewski tiene una voz muy original, que no ha sido suficientemente reconocida".