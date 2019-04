—Existen conocimientos transmitidos oralmente, de generación en generación, que no se encuentran en ningún libro, que nos aportan a nosotros, los más educados, una inolvidable calidad humana. La enseñanza que extraigo de esta larga experiencia fotográfica es que, entre el pequeño africano con el dedo levantado, la niña iraní compenetrada con su libro, hasta el viejo ecuatoriano arrugado, ¡yo soy la que más he aprendido!

Aprendí a deshacerme de los prejuicios, de las reticencias, de esa supuesta superioridad que nos lleva a despreciar las diferencias cuando nos creemos educados. A esa gente que no se parece a nosotros me he acercado con humildad y la he querido: ¡Los Otros! En esas aceptaciones tácitas de nuestra singularidad –porque yo también era para ellos una intrusa–, en esos intercambios casi silenciosos y en el respeto instintivo y mutuo radican muchos de los episodios que han embellecido mi vida.