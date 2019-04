Tiene, en ese sentido, la convicción que le da la fe en el mensaje que porta. "La música es maravillosa –argumenta– y si no llega a la gente, o si hay personas que piensan que no es para ellas, es porque estamos haciendo algo mal. O porque hay algo que no hacemos y que deberíamos estar haciendo. Si por tocar en un ámbito no tradicional, al que va a llegar un público que habitualmente no va a salas de concierto, perdemos algo del sonido puro y perfecto de un teatro clásico, vale la pena. Lo que perdemos en pureza lo ganamos en entusiasmo y en comunicación con el público".