Por último agrego algo que me divierte y convoca del elenco de esta obra, y es el trabajo de arqueología que iniciamos con los actores desde el primer ensayo hasta que la obra, un día, baje de cartel. Es un trabajo sin fin, y eso es lo que vuelve a cada uno de estos intérpretes, fundamentales y mágicos. Es que buscan pistas más allá de lo escrito, es que quieren contar la parte que no se está diciendo en los textos y por eso esta historia se enciende cada vez que la interpretan y se nos vuelve cercana. No me pierdo una función, porque trato de excavar junto con ellos en nuestro territorio que es la obra, y si encontramos un hueso, una mínima pieza, es un tesoro que iluminará aún más la próxima función. Quizás eso, hace también que ese cuadro de época esté extremadamente vivo, sea extremadamente actual.