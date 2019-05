– Me identifico con la lucha feminista como búsqueda de la igualdad de género y la inclusión de las identidades diversas. Me inspiran artistas mujeres pioneras como la artista sueca Hilma Af Klint, la pintora estadounidense Georgia O'Keffe y la artista conceptua Jenny Holzer. También me nutro de las historias de mis abuelas y mis amigas y sobretodo me inspira el cine y la cultura pop de los noventas. Creo que cada dibujante es único ya que todo pasa por el tamiz de nuestra mano. No suelo pensar en que es lo que me diferencia, intento hacer las cosas que me interpelen y me hagan crecer.