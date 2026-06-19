“Le iba a dar una patada”: Javier Aguirre bromea con Kang-in Lee tras el México vs. Corea del Sur"

El Vasco y Lee tienen un pasado especial. Reuters.

El reciente enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 estuvo marcado no solo por el resultado deportivo, sino por el reencuentro público entre Javier Aguirre y Kang-in Lee.

El partido, jugado con alta intensidad, fue escenario de emociones encontradas para ambos protagonistas, quienes compartieron un momento antes y después del silbatazo final que llamó la atención.

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Durante las declaraciones posteriores al partido, Aguirre fue consultado sobre su relación con el futbolista surcoreano, especialmente tras la imagen del cálido saludo y el abrazo entre ambos.

El técnico mexicano, fiel a su estilo, respondió con una broma: “Le iba a dar una patada”, frase que generó risas tanto en conferencia y en redes.

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Lee fue dirigido por Aguirre durante más de dos temporadas en el Mallorca. El propio entrenador confesó en diversas ocasiones que considera al jugador “como un hijo”, y la admiración mutua se hizo visible en el intercambio de gestos y palabras durante el encuentro.

México vs Corea del Sur: contexto del encuentro

El duelo entre las selecciones de México y Corea del Sur en fase de grupos se vivió bajo alta tensión por lo que estaba en juego. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos, lo que propició un encuentro cerrado y disputado en cada zona del campo.

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Aguirre, seleccionador mexicano, se mostró especialmente atento a los movimientos de Kang-in Lee, a quien había dado su confianza en el Mallorca y que ahora lidera el ataque surcoreano.

Durante el juego, las cámaras captaron intercambios de miradas y gestos de reconocimiento, especialmente en las jugadas donde ambos coincidieron cerca de la línea de banda.

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Aguirre bromeó sobre el surcoreano. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Aguirre, incluso, bromeó antes del partido sobre la posibilidad de “darle muchas patadas”, lo que reflejó la confianza y la cercanía construidas en su etapa conjunta en España.

Historia del vínculo Aguirre–Kang-in Lee

El origen de la relación se encuentra en el Mallorca, cuando Lee buscaba relanzar su carrera tras salir del Valencia. Aguirre fue quien, según relatan ambos, le dio la continuidad y el respaldo que necesitaba para afianzarse en el fútbol europeo.

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El técnico mexicano no solo le brindó minutos en la cancha, sino que facilitó su adaptación en España gracias a la comunicación directa: Lee, tras años en la península, domina el idioma y eso permitió forjar una relación personal más allá de la táctica. Aguirre llegó a decir que veía al mediocampista “como un hijo”, lo que se tradujo en un trato especial y confianza plena.

Bajo la conducción de Aguirre, Kang-in Lee se consolidó como uno de los jugadores más destacados del Mallorca, lo que atrajo el interés del París Saint-Germain.

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La transferencia al club francés por 22 millones de euros marcó el inicio de una etapa donde, aunque no siempre titular, el surcoreano sumó títulos relevantes: tres Ligue 1, dos Copas de Francia y dos Champions League, además de un subcampeonato en un Mundial de Clubes.

En el plano internacional, Lee debutó con Corea del Sur en 2019 y ha sido protagonista de la nueva generación de su país, acumulando 48 partidos y 11 goles con la selección.

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El respeto por Aguirre se mantiene intacto, como él mismo declaró: “Es la persona que más me ayudó a poder llegar hasta aquí. Él y su cuerpo técnico son unos amigos increíbles”.