México

“Le iba a dar una patada”: Javier Aguirre bromea con Kang-in Lee tras el México vs. Corea del Sur"

El técnico mexicano bromeó con el jugador surcoreano tras el encuentro

Guardar
Google icon
El Vasco y Lee tienen un pasado especial. Reuters.
El Vasco y Lee tienen un pasado especial. Reuters.

El reciente enfrentamiento entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026 estuvo marcado no solo por el resultado deportivo, sino por el reencuentro público entre Javier Aguirre y Kang-in Lee.

El partido, jugado con alta intensidad, fue escenario de emociones encontradas para ambos protagonistas, quienes compartieron un momento antes y después del silbatazo final que llamó la atención.

PUBLICIDAD

Durante las declaraciones posteriores al partido, Aguirre fue consultado sobre su relación con el futbolista surcoreano, especialmente tras la imagen del cálido saludo y el abrazo entre ambos.

El técnico mexicano, fiel a su estilo, respondió con una broma: “Le iba a dar una patada”, frase que generó risas tanto en conferencia y en redes.

PUBLICIDAD

Lee fue dirigido por Aguirre durante más de dos temporadas en el Mallorca. El propio entrenador confesó en diversas ocasiones que considera al jugador “como un hijo”, y la admiración mutua se hizo visible en el intercambio de gestos y palabras durante el encuentro.

México vs Corea del Sur: contexto del encuentro

El duelo entre las selecciones de México y Corea del Sur en fase de grupos se vivió bajo alta tensión por lo que estaba en juego. Ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos, lo que propició un encuentro cerrado y disputado en cada zona del campo.

Aguirre, seleccionador mexicano, se mostró especialmente atento a los movimientos de Kang-in Lee, a quien había dado su confianza en el Mallorca y que ahora lidera el ataque surcoreano.

Durante el juego, las cámaras captaron intercambios de miradas y gestos de reconocimiento, especialmente en las jugadas donde ambos coincidieron cerca de la línea de banda.

Mundial 2026 - México - Corea
Aguirre bromeó sobre el surcoreano. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Aguirre, incluso, bromeó antes del partido sobre la posibilidad de “darle muchas patadas”, lo que reflejó la confianza y la cercanía construidas en su etapa conjunta en España.

Historia del vínculo Aguirre–Kang-in Lee

El origen de la relación se encuentra en el Mallorca, cuando Lee buscaba relanzar su carrera tras salir del Valencia. Aguirre fue quien, según relatan ambos, le dio la continuidad y el respaldo que necesitaba para afianzarse en el fútbol europeo.

El técnico mexicano no solo le brindó minutos en la cancha, sino que facilitó su adaptación en España gracias a la comunicación directa: Lee, tras años en la península, domina el idioma y eso permitió forjar una relación personal más allá de la táctica. Aguirre llegó a decir que veía al mediocampista “como un hijo”, lo que se tradujo en un trato especial y confianza plena.

Bajo la conducción de Aguirre, Kang-in Lee se consolidó como uno de los jugadores más destacados del Mallorca, lo que atrajo el interés del París Saint-Germain.

La transferencia al club francés por 22 millones de euros marcó el inicio de una etapa donde, aunque no siempre titular, el surcoreano sumó títulos relevantes: tres Ligue 1, dos Copas de Francia y dos Champions League, además de un subcampeonato en un Mundial de Clubes.

En el plano internacional, Lee debutó con Corea del Sur en 2019 y ha sido protagonista de la nueva generación de su país, acumulando 48 partidos y 11 goles con la selección.

El respeto por Aguirre se mantiene intacto, como él mismo declaró: “Es la persona que más me ayudó a poder llegar hasta aquí. Él y su cuerpo técnico son unos amigos increíbles”.

Temas Relacionados

Javier AguirreSelección Mexicana Mundial 2026Selección Corea Del Sur Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 19 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 19 de junio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Guerrero

Periodistas de Tenancingo enfrentan denuncia por críticas a Nancy Nápoles, alcaldesa acusada de autosecuestro

Cuatro comunicadores del espacio “La Madeja Política de Tenancingo” recibieron citatorios y enfrentan una exigencia de reparación del daño

Periodistas de Tenancingo enfrentan denuncia por críticas a Nancy Nápoles, alcaldesa acusada de autosecuestro

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

El movimiento sísmico pasó a las 21:45 horas, a una distancia de 111 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 20.9 km

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Cd Hidalgo

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 19 de junio: ¿Quién es quién en la Nueva Familia Michoacana?

Gobernadora de Sinaloa solicita pensión por retiro para exjefe policiaco acusado de vínculos con Los Chapitos por EEUU

Marina desmantela narcolaboratorio en Sinaloa y asegura 700 kilos de producto terminado

Relación entre Los Chapitos y el CJNG sigue, contrario a lo que dice Harfuch, asegura Jesús Lemus

DEA lleva a cabo operaciones en México para detener y extraditar a Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, asegura especialista

ENTRETENIMIENTO

Marcha Lencha 2026: los contingentes, las activistas y las recomendaciones oficiales para el evento LGBT en CDMX

Marcha Lencha 2026: los contingentes, las activistas y las recomendaciones oficiales para el evento LGBT en CDMX

Preparan película de Juan Gabriel, dirigida por el cineasta de “La Oficina”

Tepezcohuite: el secreto de belleza de Salma Hayek que la Marina impidió que llegara a Países Bajos

Pepe Aguilar vuelve a ser tendencia por un video donde humilla a Leonardo: lo llama “burro”, lo interrumpe y le niega un abrazo

Así fue la reacción de la banda latinoamericana Santos Bravos al primer gol de México que encendió la euforia mundialista

DEPORTES

Así celebró el Atlético de Madrid el debut de Obed Vargas en el Mundial 2026

Así celebró el Atlético de Madrid el debut de Obed Vargas en el Mundial 2026

Ismaël Koné, jugador de Canadá, se somete a operación tras grave lesión ante Qatar en el Mundial 2026

El Tano Solari ya firmó acuerdo para ser el nuevo entrenador de Pumas, según reportes

Estados Unidos se impone a Australia y se consolida como líder de grupo

Tiger Mask IV se despide de México tras décadas de historia en la lucha libre internacional