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Salvatore Mancuso podría ser clave en la nueva indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez: “Sabía de la operación”

El abogado de las víctimas destacó el rol que podría tener el exjefe paramilitar en el proceso

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Álvaro Uribe Vélez - Salvatore Mancuso
Ante la JEP, Mancuso afirmó que Uribe sabía que se iba a registrar la masacre de El Aro - crédito Colprensa/JEP

El 18 de junio, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por presuntos vínculos con crímenes de lesa humanidad.

El ente investigador sostuvo que existen pruebas sobre la relación de Uribe, cuando era gobernador de Antioquia, con un grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas, en donde se consolidó el bloque Metro de las AUC.

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La Fiscalía señaló a Uribe como responsable por omisión en la masacre de La Granja y como presunto determinador de la masacre de El Aro; además, también deberá hablar sobre el asesinato del abogado Jesús María Valle, que era defensor de las víctimas de estos crímenes cuando fue asesinado.

Álvaro Uribe Vélez - Indagatoria - Fiscalía
El expresidente era gobernador de Antioquia cuando se registraron las masacres - crédito Visuales IA

Salvatore Mancuso podría ser clave en el caso

En diálogo con Blu Radio, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas en este caso, afirmó que la justicia tiene una deuda con los familiares de quienes murieron en las masacres mencionadas.

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El jurista mencionó las pruebas que hacen parte del expediente y anticipó que Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar que en la actualidad es gestor de paz, será llamado para hablar sobre dudas que tenga el ente acusador.

“Hoy tenemos una Fiscalía con independencia que ha optado precisamente por hacer un trabajo riguroso y, en ese sentido, la decisión va en el camino correcto. No puede ser posible que un llamado a indagatoria esté construido sobre la ausencia de piezas procesales. Todo lo contrario: existen declaraciones, videos, documentos y próximos testimonios también, porque la Fiscalía incluso ha decidido llamar nuevamente a Salvatore Mancuso para precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, afirmó.

Salvatore Mancuso ha asegurado que se reunió en varias ocasiones con el expresidente Uribe - crédito Migración Colombia
Salvatore Mancuso ha asegurado que se reunió en varias ocasiones con el expresidente Uribe - crédito Migración Colombia

Sobre la importancia de Mancuso en el proceso, el abogado de las víctimas aseguró que es una pieza clave por el conocimiento que tiene sobre lo registrado en las masacres de El Aro y La Granja.

Esa es una de las declaraciones más importantes de un jefe paramilitar, que relaciona precisamente los hechos ocurridos en esos años con el despliegue de las fuerzas paramilitares. Se tiene prevista a futuro para el proceso también, y seguramente existirá la construcción de nuevos elementos materiales probatorios para fortalecer precisamente ese llamado a indagatoria”.

Esto es lo que ha dicho Mancuso sobre las masacres

La Fiscalía incluye un Mancuso en el proceso para aclarar posibles contactos entre defensores y exparamilitares encarcelados - crédito Colprensa
El testimonio del exjefe paramilitar podría ser clave en el caso - crédito Colprensa

En una audiencia de la JEP, registrada en 2023, Salvatore Mancuso indicó que la masacre de El Aro, en la que fueron asesinados 17 campesinos, fue calificada como un éxito para las Autodefensas Unidas de Colombia.

“La masacre fue vista como un logro para los paramilitares. Se cumplió la orden y, días después, en la región de La Caucana, nos reunimos varios comandantes para condecorar a quienes participaron en esa operación”.

En esa ocasión, el exjefe paramilitar aseguró que Álvaro Uribe Vélez, que era gobernador de Antioquia, tenía conocimiento de lo que pasaría el 22 de octubre de 1997.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”.

En una entrevista con Daniel Coronell, Salvatore Mancuso reafirmó su testimonio y añadió nuevos detalles sobre la participación que tuvo el exmandatario en el crimen de lesa humanidad que provocó el desplazamiento forzado de más de 1.000 personas en la región.

“Yo estuve en la zona en helicóptero, fui a llevar provisiones, municiones, a sacar heridos, muertos nuestros. Fue una operación bastante dura y estuve en el área, ingresé en helicóptero. Uribe sabía de la operación”.

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