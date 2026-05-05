Javier Ceriani revela presunto maltrato de Christian Nodal a músicos en medio de conflicto familiar y legal

Las acusaciones de maltrato a los mariachis incluyen supuesta indiferencia del cantante ante sus condiciones de viaje y hospedaje durante las giras. (nodal, Instagram)

Christian Nodal atraviesa uno de los momentos más controversiales de su carrera. En medio de rumores sobre el inicio de un proceso legal para dejar de usar su apellido y adoptar el nombre artístico de “El Forajido”, nuevas acusaciones surgieron en torno al trato que dispensa a sus músicos, especialmente a los mariachis que lo acompañan en sus presentaciones.

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, la situación interna alrededor de Nodal se ha tornado tensa tras el registro de la marca “Forajido” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El trámite, presentado el 22 de abril, permitiría al cantante emplear ese nombre en conciertos, mercancía y otros proyectos. Sin embargo, detrás del trámite emerge una disputa con su padre, Jaime González, quien históricamente ha sido titular del apellido y gestor del patrimonio familiar.

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El proceso para registrar “Forajido” como nuevo nombre artístico intensifica la disputa entre Christian Nodal y su padre, Jaime Nodal, en medio de tensiones familiares y legales.(Facebook Christian Nodal)

Ceriani expuso en su canal de YouTube una serie de señalamientos sobre el trato del cantante hacia los integrantes de su mariachi, conocidos como Los Mariacheños. “El mariachi de Nodal prácticamente lo detesta porque el chico es súper, súper mamoncito con sus músicos. Con sus músicos personales no, pero al mariachi lo ningunea, son muchos y ahí lo tiene. ¿Dónde van a dormir los mariachis? No sabemos, que duerman donde sea. Nodal nunca se ocupó del mariachi, los maltrata, les dice: ‘¿Dónde van a dormir?’ ‘No sé, a mí no me importa’”, dijo el periodista, quien aseguró contar con testimonios y material que respalda sus palabras.

La polémica se agudizó tras la reciente visita de Nodal a Chile, donde se reportó una baja asistencia en el Movistar Arena, recinto que solo logró llenar a la mitad de su capacidad. “Lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje, no me llegaron mis músicos, nosotros salimos directito del Palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión que era cumplirles a todos ustedes con estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables y bueno, falló la logística otra vez, les quedo mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancia y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos”, declaró el sonorense tratando de explicar lo sucedido.

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La reciente presentación de Nodal en Chile habría revelado una baja asistencia, lo que generó cuestionamientos sobre la gestión de su carrera y la relación con sus músicos. REUTERS/Mario Anzuoni

Por lo que Ceriani remarcó: “A Cristian Nodal le fue mal en Chile. Hablamos con gente de Chile, las sillas estaban vacías. El Movistar Arena entran aproximadamente unas diecisiete a dieciocho mil personas. Nodal llenó la mitad. La mitad significa unas nueve mil personas”.

El periodista también abordó el conflicto familiar y la disputa económica detrás de la separación entre Nodal y su padre, así como el rol que jugó el lujo en los traslados del equipo musical. “Christian se enoja con su papá porque aparentemente él lo que denuncia es que el papá no quiso que los músicos se vayan en avión privado a Chile”, cuestionó Ceriani, quien subrayó que la práctica más común es que los músicos viajen por separado debido al alto costo.

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Hasta el momento, ni Christian Nodal ni su familia han emitido declaraciones oficiales sobre estos señalamientos. El ambiente alrededor del artista sigue marcado por la incertidumbre y la expectativa ante la inminente batalla legal por el uso de su nombre, mientras las denuncias de maltrato hacia sus músicos generan un nuevo frente de controversia.