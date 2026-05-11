Colombia

Carlos Fernando Motoa salió en defensa de la hija de Germán Vargas Lleras y acusó a Gustavo Petro de “megalómano con ínfulas de emperador”

El senador de Cambio Radical, considerado uno de los herederos políticos del fallecido exvicepresidente, le salió al paso al mensaje del jefe de Estado contra Clemencia Vargas, por expresar que el mejor homenaje a su padre es “salvar el país” de “Iván Cepeda y sus secuaces”

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El senador Carlos Fernando Motoa acusó al Gobierno Petro de concentrarse en asuntos externos mientras se debilitan servicios públicos esenciales en el país - crédito @cmotoa/Instagram - Presidencia
El senador Carlos Fernando Motoa acusó al Gobierno Petro de concentrarse en asuntos externos mientras se debilitan servicios públicos esenciales en el país - crédito @cmotoa/Instagram - Presidencia

En medio de una nueva confrontación mediática con líderes de la oposición, el presidente de la República, Gustavo Petro, recibió el lunes 11 de mayo una dura respuesta del senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical: que salió en defensa de Clemencia Vargas Umaña, hija del fallecido exvicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras, que expresó de forma pública su rechazo al proyecto progresista.

En medio del duelo nacional por la partida de su padre, Vargas Umaña, única hija de Vargas Lleras, bailarina profesional y administradora de empresas, instó a los colombianos a acudir a las urnas el 31 de mayo y no votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Esta invitación no cayó bien en el primer mandatario y fue, justamente, ante la reacción del gobernante que Motoa terció en la discusión.

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Ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos”, declaró el presidente, en un mensaje en el que insistió en que el destino del país debe decidirse en las urnas y no por linajes, lo que causó la molestia del parlamentario vallecaucano, que se despachó contra el presidente.

Gustavo Petro arremetió contra Clemencia Vargas
Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro buscó sacudirse de las apreciaciones de Clemencia Vargas Umaña, hija de Germán Vargas Lleras, sobre el peligro para el país en caso de que se elija a Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X

Las fuertes pullas de Carlos Fernando Motoa a Gustavo Petro: “¿No es su hijo un delfín?"

En efecto, el congresista reaccionó a la discusión generada en torno a los apellidos en la política con una publicación en X contra el presidente, al que le lanzó fuertes calificativos. “Hace dos siglos sacamos al Rey, pero no lo sacamos para reemplazarlo por un megalómano con ínfulas de Emperador. Tampoco para instaurar presidentes que opinan sobre política en lugar de estar gobernando”, expresó el senador.

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Y añadió en sus señalamientos una serie de escándalos que dejarían mal parado a Petro, como el proceso judicial que protagoniza su hijo, Nicolás Petro Burgos, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; además de hacer una mención del asesinado senador Manuel Cepeda Vargas, padre del candidato Cepeda, como dos casos de “delfines” que mostrarían las incoherencias en las críticas del presidente Petro.

Carlos Fernando Motoa y su respuesta a Gustavo Petro
Con esta publicación, el senador Carlos Fernando Motoa se fue lanza en ristre contra el presidente Gustavo Petro, lo que causó reacciones en redes sociales - crédito @senadormotoa/X

“¿No es su hijo (aquel que no crió) un Delfín? ¿No es su pupilo Iván Cepeda el Delfín de otro referente de la extrema izquierda? Pronto el pueblo decidirá en urnas qué es lo que más le conviene”, remarcó Motoa, que le salió al paso a las afirmaciones del primer mandatario, que se refirió sobre el rol de los apellidos en la democracia colombiana, con lo que estaría haciendo una crítica velada hacia la familia Vargas Lleras.

¿Qué fue lo que dijo Clemencia Vargas que ocasionó la reacción de Gustavo Petro?

Entrevistada en Caracol Radio, y en otros medios como Blu, expresó su pesar por el hecho de que su progenitor no fue elegido mandatario de los colombianos e hizo una invitación a no cometer el error, según ella, de votar por Cepeda: al que ve como un replicador de una idea política que sería inviable para el país. Fue ese pronunciamiento el que causó la molestia del presidente, que no dudó en hacérselo saber, a su modo.

La hija del exvicepresidente colombiano remarcó que su padre tenía sus capacidades para ser gobernante de la nación - crédito Colprensa
La hija del exvicepresidente colombiano remarcó que su padre tenía sus capacidades para ser gobernante de la nación - crédito Colprensa

“Ya que no le dimos a él la oportunidad de ser presidente, cosa que yo creo que hoy muchos colombianos lamentamos, hagamos un homenaje a él eligiendo bien en estas próximas elecciones (...). El legado de Germán Vargas Lleras hoy sea que salvemos este país en su nombre”, expresó Vargas Umaña, que hizo pública su intención de oponerse a cualquier representación que implique continuidad de la idea del actual Gobierno.

Así pues, su llamado se dirigió, de forma explícita, contra Cepeda y su intención de ser el sucesor de Petro. “Por ningún motivo, frase célebre de mi papá, podemos entregarle este país a (Iván) Cepeda. Y hay que decirlo con contundencia. Mi padre no hubiera podido ver a Colombia en esas condiciones”, agregó la mujer, que ahora lleva la carga de la ausencia del exvicepresidente no solo a nivel personal, sino en la escena política.

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