Ramos contó que la fascinaba la posibilidad de esos vestidos largos de las ilustraciones ya que "el marxismo y el trotskismo en el que se manejaba mi familia me resultaban fríos" y que envidiaba esos peinados fastuosos cuando ella se peinaba a la garçon. "Se trataba de una guía sobre cómo ser mujer, pero en un sentido no convencional, ya que fue escrito por una mujer que quería ser hombre, tener los mismos derechos de los hombres, una feminista que había sido criada en una comunidad utópica inspirada en la doctrina de Ralph Waldo Emerson, una comunidad vegana en la que los hombres filósofos debían no trabajar. Se trataba de un libro que irradiaba una moral puritana, bella y heroica que fue parte intensiva de mi formación y la de tantas otras lectoras".