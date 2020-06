— Recién en 2009 tomas la decisión de escribir el libro. — Claro, claro. Ahí fue porque, bueno, yo le había prometido a mi padre que iba a ir a visitar el escritorio Marx en la Biblioteca Británica. Porque él me lo había pedido cuando le dije que iba a Inglaterra. Me dijo "bueno, anda a ver el escritorio de Marx en la Biblioteca Británica". Y yo no pude ir porque quería ver a las Brontë y me fui a la estación Victoria, me tomé un tren a Leeds y de ahí otro a Keighley y ahí me fui caminado y me metí en el mundo Brontë completamente… abducida. Y volví y mi padre se estaba muriendo en el Hospital Italiano y me preguntó: "¿Fuiste a ver el escritorio de Marx en la Biblioteca Británica?" Y yo, tomada muy por sorpresa porque estaba recién llegada de viaje, me había enterado y había ido corriendo al hospital, le dije: "No". Pero entonces se lo llevaban los médicos porque tenía problemas para respirar, y le dije así medio corriendo: "Pero fui a ver a las Brontë…", como diciendo bueno, algo hice.