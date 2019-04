– Fue difícil. Lo que hice fue mostrar su lado más humano. No secuestraban gente, no mataban a las víctimas que les robaban y después no centrarme en los hechos delictivos sino que mostrar esa relación fraternal entre los hermanos, que existía entre ellos, cómo se cuidaban y defendían. También sumaba mucho el personaje del Tano Petri, interpretado por Diego Cremonesi que es un tiro al aire y genera mucha simpatía. A su vez, le agregamos el contrapunto romántico incluyendo a María Abadi que hace de una maestra rural que llega de Buenos Aires y se enamora de Isidro. Este personaje no sale de la historia real sino que es totalmente ficticio.